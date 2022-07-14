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Санэпидемиологи Алматы проверили гостиницу после отравления детей
14 Июля 2022 21:46

Санэпидемиологи Алматы проверили гостиницу после отравления детей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы сообщили о 18 случаях отравления химическим веществом в гостинице «Туркестан», расположенной на улице Макатаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы департамента санэпидконтроля, экстренное сообщение поступило от ДЧС 11 июля в 04:50. Выяснилось, что ночью в 407 номере и в коридоре 4 этажа гостиницы провели дезинсекционную обработку от насекомых.

«В 08:40 специалисты департамента санэпидконтроля и филиала Национального центра экспертизы в номерах 407, 409, 417 и в коридоре 4 этажа провели лабораторно-инструментальные исследования на определение концентрации в воздухе формальдегида, дегидросульфида, аммиака, хлористоводорода и хлора. Несоответствий предельно допустимой концентрации не выявлено», - отметили в пресс-службе ДСЭК.

Всем пострадавшим своевременно оказали медицинскую помощь. В связи с улучшением самочувствия 13 пострадавших детей и одного подростка выписали из детского центра неотложной медицинской помощи в 09:30 того же дня. Состояние еще четверых детей оценивалось как тяжелое.

По информации управления общественного здравоохранения Алматы, на сегодняшний день состояние детей стабильное.

«Специалисты департамента организовали переселение детей из отеля. Также оказана помощь с заселением родителей детей, приехавших из Павлодара», - добавили в департаменте.


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Автор:
Корреспондент
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