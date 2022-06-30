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Сандугаш Кенжибаева из РК одержала победу и пробилась в финал квалификации Уимблдона
30 Июня 2022 20:38

Сандугаш Кенжибаева из РК одержала победу и пробилась в финал квалификации Уимблдона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В первом круге казахстанка Сандугаш Кенжибаева, занимающая 92-ю позицию мирового рейтинга среди игроков до 18 лет, в драматичном матче вырывала победу у британки Руби Куллинг (447 ракетка ITF Juniors), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Встреча, которая длилась больше двух часов, завершилась со счетом 7:6 (5:7), 6:3, 10:7. Завтра 1 июля в финале квалификации представительница города Нур-Султана сыграет против 85-й ракетки мира Исис ван ден Брейк из Нидерландов.

Другая казахстанка Аружан Сагандыкова, к сожалению, на старте юниорского Умблдона уступила другой британке Софии Джонсон - 5:7, 2:6.

Как ранее сообщалось, казахстанка Жанель Рустемова вышла в финал квалификации юниорского Уимблдона.


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