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30 Июня 2022 20:38
Сандугаш Кенжибаева из РК одержала победу и пробилась в финал квалификации Уимблдона
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В первом круге казахстанка Сандугаш Кенжибаева, занимающая 92-ю позицию мирового рейтинга среди игроков до 18 лет, в драматичном матче вырывала победу у британки Руби Куллинг (447 ракетка ITF Juniors), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.
Встреча, которая длилась больше двух часов, завершилась со счетом 7:6 (5:7), 6:3, 10:7. Завтра 1 июля в финале квалификации представительница города Нур-Султана сыграет против 85-й ракетки мира Исис ван ден Брейк из Нидерландов.
Другая казахстанка Аружан Сагандыкова, к сожалению, на старте юниорского Умблдона уступила другой британке Софии Джонсон - 5:7, 2:6.
Как ранее сообщалось, казахстанка Жанель Рустемова вышла в финал квалификации юниорского Уимблдона.
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