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Сандибек Хаиров награжден посмертно орденом «Айбын» ІІ степени
14 Января 2022 18:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О награждении орденом «Айбын» ІІ степени Хаирова С.Г.», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
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«За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, а также за подвиг, совершенный при защите интересов государства, наградить орденом «Айбын» ІІ степени Хаирова Сандибека Галимуллиновича – заместителя командира войсковой части 32363 (по боевой подготовке) Министерства обороны Республики Казахстан (посмертно)», - говорится в Указе Главы государства.
Указ вводится в действие со дня подписания.
Как сообщалось, з аместитель командира 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады подполковник Сандибек Хаиров погиб от рук бандитов при защите Алматы. Он успел вывести военнослужащих из атакованного здания акимата города, но сам спастись не смог.
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