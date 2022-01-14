Сандибек Хаиров награжден посмертно орденом «Айбын» ІІ степени

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О награждении орденом «Айбын» ІІ степени Хаирова С.Г.», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Как сообщалось, з аместитель командира 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады подполковник Сандибек Хаиров погиб от рук бандитов при защите Алматы. Он успел вывести военнослужащих из атакованного здания акимата города, но сам спастись не смог.