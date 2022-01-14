+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 433.69 EUR 497.4
RUB 5.81 CNY 68.23
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сандибек Хаиров награжден посмертно орденом «Айбын» ІІ степени

14 Января 2022 18:25
Поделиться:
Сандибек Хаиров награжден посмертно орденом «Айбын» ІІ степени

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О награждении орденом «Айбын» ІІ степени Хаирова С.Г.», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Новости по теме
Возбуждено уголовное дело по факту захвата аэропорта Актобе - аким области
Транспортная полиция сообщила о причинах ареста на вокзалах ряда граждан Режим ЧП отменяется с 15 января в Акмолинской и Костанайской областях Могут ли досрочно снять режим ЧП в Актюбинской области, рассказал аким региона
«За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, а также за подвиг, совершенный при защите интересов государства, наградить орденом «Айбын» ІІ степени Хаирова Сандибека Галимуллиновича – заместителя командира войсковой части 32363 (по боевой подготовке) Министерства обороны Республики Казахстан (посмертно)», - говорится в Указе Главы государства.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Как сообщалось, з аместитель командира 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады подполковник Сандибек Хаиров погиб от рук бандитов при защите Алматы. Он успел вывести военнослужащих из атакованного здания акимата города, но сам спастись не смог.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Вооруженные силы   #ЧП-2022  
Поделиться:
Новости по теме
Возбуждено уголовное дело по факту захвата аэропорта Актобе - аким области
Транспортная полиция сообщила о причинах ареста на вокзалах ряда граждан
Режим ЧП отменяется с 15 января в Акмолинской и Костанайской областях
Могут ли досрочно снять режим ЧП в Актюбинской области, рассказал аким региона
Популярное
1 КНБ РК сделал заявление о Самате Абише
2 В системе казахстанского образования начинается новый этап качественных преобразований - Слямжар Ахметжаров
3 В отношении шымкентского филиала «КазТрансГаз Аймак» составили четыре административных протокола
4 Таксист помог вычислить мародера в Алматы
5 В каком городе Карагандинской области ещё не отменили «желтый» уровень террористической опасности
6 Медики не исключают наличие штамма «Омикрон» в Акмолинской области
Читайте также
Допросы актюбинских журналистов объяснили в департаменте полиции
Более тысячи представителей акмолинской общественности поддержали инициативы Президента
КНБ РК сделал заявление о Самате Абише
В системе казахстанского образования начинается новый этап качественных преобразований - Слямжар Ахметжаров
В отношении шымкентского филиала «КазТрансГаз Аймак» составили четыре административных протокола
Таксист помог вычислить мародера в Алматы
В каком городе Карагандинской области ещё не отменили «желтый» уровень террористической опасности
Медики не исключают наличие штамма «Омикрон» в Акмолинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив