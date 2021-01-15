Санат Кушкумбаев: Одним из важных вопросов является эффективное взаимодействие Правительства и Парламента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выступление Президента К.К. Токаева на первой сессии Парламента VII созыва носит программный характер и задает темп и ритм предстоящих реформ. Именно новый состав Мажилиса должен будет на законодательном уровне обеспечить важные реформы в экономической и политической сферах. Как ранее анонсировал Глава государства эти преобразования должны осуществляться синхронно, считает заместитель директора КИСИ С.К.Кушкумбаев, передает МИА «Казинформ».

«Одним из важных вопросов является эффективное взаимодействие Правительства и Парламента. Нынешний созыв Мажилиса должен активизировать свои расширившиеся полномочия по утверждению состава и дальнейшему контролю деятельности Правительства. Не случайно Президент подчеркнул, что «все актуальные вопросы общества должны обсуждаться в Парламенте», - отметил заместитель директора КИСИ С.К.Кушкумбаев.

По его словам, важнейшей составляющей предстоящих преобразований являются дальнейшие политические реформы, особенно, с учетом опыта прошедших парламентских выборов. Их опыт показал, что в бюллетенях для голосования необходимо добавить графу «против всех». Это бытующая во многих странах мира практика и позволяет получить прямой отклик и оценку представленным на политической арене силам.

«Немаловажным шагом в сторону демократизации будет снижение порога прохода в Мажилис с 7 до 5% голосов. Как известно, одна из партий получила более 5% голосов избирателей и ей не хватило немного голосов, но при этом она уже получила чуть меньше 400 тыс. голосов – это внушительная часть наших избирателей. Очень важно, что в местных представительных органах – маслихатах – прошли все пять принимавших участие в выборах партий.

Совершенствование местных органов госуправления и системы самоуправления – еще одно важное направление реформ. В частности, как отметил К.К. Токаев, мы намерены укреплять систему местного самоуправления, начиная с самых низов. Это очень важный вопрос. Поэтому после предстоящих выборов сельских акимов можно переходить к выборам районных акимов», - подчеркнул Санат Кушкумбаев.

Он отмечает, что все эти преобразования направлены на модернизацию механизма обратной связи государства и общества и должны придать «новый импульс для усиления влияния граждан на укрепление политической системы, на процесс принятия решений. Сами реформы, как анонсировал Глава государства, по сути, являются началом нового этапа социально-политического развития Казахстана.

«При этом, Глава государства намерен одобрить принципиально новую систему госпланирования, так называемый, актуализированный Национальный план развития страны до 2025 года, а также новую концепцию государственного управления. Таким образом, перед Правительством стоит большая задача - до конца первого полугодия обеспечить переход от громоздких госпрограмм в компактные национальные проекты с более ясными и реалистичными задачами. Очевидно, что антикризисные меры в социально-экономической сфере в свете ускорившейся динамики процессов и текущего коронакризиса не терпят отлагательств», - отметил заместитель директора КИСИ С.К.Кушкумбаев.