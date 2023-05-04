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Самый важный компонент казахстанско-таджикистанских отношений назвал Эмомали Рахмон

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
4 Мая 2023, 12:30
Самый важный компонент казахстанско-таджикистанских отношений назвал Эмомали Рахмон Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил во время совещания в расширенном составе в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы примем исторический документ – декларацию о союзническом взаимодействии, который значительно укрепляет фундамент наших двусторонних связей. Отрадно отметить, что за три десятилетия дипломатических отношений мы добились заметных успехов во всех сферах сотрудничества. Поддержанию этого процесса безусловно способствует регулярный политический диалог на высшем и высоком уровне», - сказал Эмомали Рахмон.

За это время, по словам Президента Таджикистана, созданы необходимые механизмы межгосударственного взаимодействия и солидная правовая база, которая сегодня будет дополнена новым пакетом документов.

«Важнейшим компонентом наших отношений остается торгово-экономическое взаимодействие. Казахстан уже который год занимает ведущие позиции в структуре внешней торговли Таджикистана. В ходе Вашего официального визита в Таджикистан мы с Вами договорились довести в ближайшей перспективе объем ежегодного товарооборота до 2 млрд. Отрадно, что указанная задача планомерно реализуется», - отметил Э. Рахмон.

«Казахстан сегодня занимает второе место среди торговых партнеров Таджикистана. По итогам 2023 года Казахстан может подняться на 1 место. Возможности колоссальные», - добавил Президент Таджикистана.


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