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Самый скоростной электросамолет построят в Великобритании
4 Января 2019 10:38 59
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Британская компания Rolls-Royce построит электросамолет, который, как ожидается, установит новый рекорд в качестве самого скоростного самолета с нулевым уровнем выбросов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegraph.
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Компания ожидает, что небольшой моноплан сможет развить скорость более 480 км/ч в 2020 году. Это почти на 160 км/ч быстрее, чем нынешний рекорд, установленный в 2017 году немецким Extra Aircraft 330LE с электродвигателем компании Siemens, развившей скорость 343 км/ч.
При разработке системы британская компания использует опыт, приобретенный в рамках гонок электромобилей «Формулы E».
Над проектом Rolls-Royce работает с партнерами Electroflight и YASA.
Ключевые слова: Великобритания, Транспорт,
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