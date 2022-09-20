20 Сентября 2022, 17:00

Самый крупный автоцентр в Центральной Азии открылся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Самый крупный автоцентр в Казахстане и Центральной Азии Mycar Almaty, построенный на территории более 110 тыс. квадратных метров, распахнул свои двери, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Внутри автоцентра могут одновременно находиться до 700 автомобилей c пробегом и 50 новых машин от официальных дилерских центров – BMW, Changan, Chery, Haval и Hyundai. На открытой площадке возле автоцентра будут выставлены еще 850 авто.

Исполнительный директор Mycar.kz Игорь Ли на презентации автоцентра сообщил, что открывшийся в прошлом году в столице Mycar Astana, вдохновил на создание этого проекта. Там ежемесячно продаются 300 автомобилей.

«Изучив опыт Mycar Astana, мы поставили перед собой более амбициозную задачу – построить уникальный, не имеющий аналогов в Казахстане, ну и, наверное, в мире, автоцентр для авто с пробегом. В мае 2021 года мы запустили этот масштабный проект, и буквально через 15 месяцев, мы его завершили», – сказал Игорь Ли.

Mycar Almaty был спроектирован знаменитым английским архитектурным бюро Сhapman Taylor. Автоцентр был построен в рекордно короткие сроки для проекта такого масштаба. Проект был реализован за счет собственных средств учредителей Нурлана Смагулова и Mycar.kz, а также кредита от АО «Народный Банк Казахстана». Общая стоимость составила 21 млрд тенге.

Автоцентр готов обслуживать до 500 клиентов в день одновременно, специалисты автоцентра в течение следующего года планируют поднять общий объем продаж до 12 тыс. автомобилей. Более того, Mycar Kuldzhinka обеспечит работой более 600 казахстанцев. На сегодня здесь трудятся свыше 250 человек.

По словам спикера, при разработке и строительстве Mycar Almaty были объединены подходы в сфере автомобильного ретейла и управления торгово-развлекательными центрами. В результате получился совершенно новый формат автоцентра, в котором каждый покупатель может в рамках своего бюджета подобрать автомобиль. А пока клиенты ждут оформления машины или одобрения автокредита, они могут с комфортом провести время в кофейне или ресторане, которые находятся прямо в здании. Здесь также расположены отделение банка, спецЦОН, детская зона для самых маленьких посетителей.

«Есть одна особенность, которая делает этот автоцентр по-настоящему уникальным. Под одной крышей вместе с автомобилями с пробегом, здесь можно найти новые авто от известных брендов – это BMW, Changan, Chery, Haval и Hyundai. Бутики этих брендов находятся на самой первой, фронтальной части нашего автоцентра. Дизайн и интерьер этих бутиков были полностью подготовлены в соответствии с требованиями и нормативами этих брендов», – добавил он.

Mycar Almaty является логическим продолжением развития экосистемы Mycar.kz, которая включает в себя автоцентры, приложение и онлайн автодилера Mycar.kz, микрофинансовую организацию Mycar Finance, систему автоматизации бизнес-процессов для автоцентров Mycar Pro, франшизу Mycar и интеграционное решение для кредитно-страховых партнеров MyCredit.

Ожидается, что открытие в Алматы крупнейшего в регионе многофункционального автоцентра будет способствовать повышению прозрачности вторичного рынка автомобилей, выводу этого сектора экономики из тени, а также обеспечит безопасность проведения сделок как для продавцов, так и для покупателей.