Самый долгий период непрерывной инфляции в Европе за последние 33 года – кризис стоимости жизни

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В феврале на европейских биржах цены на газ оказались самыми низкими за полтора года. Это связывают с тем, что зима оказалась не настолько холодной, как предполагалось. Однако до конечных потребителей этот эффект может дойти еще не скоро. Особенно сильно это сказывается на продуктах питания: цены в европейских магазинах до сих пор растут, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

«Когда мы говорим о ценах на энергоносители и на продукты питания, существует эффект «запаздывания», который мы должны учитывать. Те сравнительно низкие цены на энергию, которые есть прямо сейчас, должны привести к снижению стоимости производства продуктов питания, чтобы мы увидели разницу. То есть сегодняшние цены в супермаркетах отражают цены на энергию полгода назад, когда производили эти продукты. Так что мы увидим снижение цен на продовольствие примерно через шесть месяцев, если цены на энергоносители стабилизируются», - считает аналитик TELF AG Рик де Оливейра.

В Венгрии продукты питания подорожали почти на 50 %, в Литве и Словакии – почти на треть. Колоссальная потеря покупательной способности обернется долгосрочными последствиями, даже если рост цен в этом году остановится.

«Надо полагать, что доверие потребителей увеличится к концу года, но чтобы справиться с кризисом стоимости жизни, понадобится куда больше времени», - полагает аналитик TELF AG Рик де Оливейра.

Политики говорят о кризисе стоимости жизни. Рост цен на продукты пока не останавливается уже больше 10 месяцев подряд. По данным Всемирного экономического форума, это самый долгий период непрерывной инфляции за 33 года.