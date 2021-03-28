Самый большой в стране сливовый сад высаживают в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане начали высаживать самый большой в стране сливовый сад. Общая площадь сада вдоль дороги в международный аэропорт составляет 400 гектаров. Там высаживают сорта сливы «Black Splendor», «Black Diamond» и «Angeleno», которые дают урожай в течение 3-5 лет. Планируется, что при достижении полного срока плодоношения сад даст до 20 тонн сливы с гектара. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Владелец проекта, предприниматель Болатбек Алиев отметил, что все работы по посадке ведутся по израильским передовым технологиям.

«Есть несколько причин, по которым мы можем сажать только сливу без посадки других фруктов. Этот вид фруктов редко встречается на рынке и имеет высокую цену. Также эти сорта рассады устойчивы к климату Туркестана. Вода будет значительно сэкономлена из-за внедрения системы традиционного капельного орошения. Используя эти возможности, мы поставили перед собой главную цель - обеспечить спрос потребителей», - сказал Б. Нажметдинулы.



