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    14:35, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Самый большой самолет в мире летел над Алматы: появилось видео

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы сняли на видео самый большой грузовой самолет в мире Ан-225 «Мрия», который вылетел из аэропорта города после дозаправки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео вылета грузового самолета появилось в соцсетях: «Ан-225 «Мрия» в 8:30 вылетел из аэропорта Алматы. Самый большой самолет в мире», - говорится в посте.

    Восхищенные пользователи сети делились своими эмоциями в комменатриях: «Какой огромный. Жаль, не увидела…. Красивое… На втором видео небо очень красивое… Мощно.. Снято отлично… Я сам лично видел «Мрию» на днях, она с Гостомеля к нам прилетела, потом улетела в Китай, вернулась, и в Турцию улетела», - пишут пользователи Instagram.

    В пресс-службе аэропорта подтвердили, что борт прилетел для выполнения «техстопа» и на дозаправку. Он уже улетел дальше. В каком направлении, не сообщается.

    Напомним, самолет Ан-225 «Мрия» прилетал в Алматы еще весной прошлого года. Тогда борт направлялся в Китай в аэропорт Тяньцзинь за медоборудованием и средствами борьбы с COVID-19, а оттуда планировал вылететь в Польшу транзитом через Алматы.

    Самый тяжелый, он же самый грузоподъемный, самолет «Мрия» существует в единственном экземпляре. Его разработали в 1984-1988 годах в киевском Авиационном научно-техническом комплексе им. Антонова. Воздушное судно первый раз совершил полет 21 декабря 1988 года.

    Кроме того, пилот самого большого самолета в мире записал на видео посадку в Алматы.


    Теги:
    Авиация Транспорт Общество Алматы
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