Самый большой над Дунаем мост открыли в Румынии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Евросоюзе был открыт для движения крупнейший мост через реку Дунай, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках финансирования Региональной политики Европейского союза (или так называемой политики сплочения, Cohesion Policy) в Румынии был открыт мост Брэила. Региональная политика ЕС - система мер, направленная на повышение благосостояния регионов Евросоюза и на сокращение межрегионального экономического разрыва.

В Еврокомиссии уточнили, что новый мост соединит порты Черного моря и дельту Дуная с остальной частью Румынии и расширенной трансъевропейской транспортной сетью.

Вклад ЕС в этот проект составляет 363 млн евро из фондов политики сплочения. Мост длиной 2 км, высотой 38 метров над водой и четырьмя полосами движения является крупнейшим в Румынии и самым большим над Дунаем, а также третьим по величине подвесным мостом в ЕС.

Мост значительно улучшит мобильность рабочей силы, туризм и торговлю, а также укрепит связи региона с остальной частью страны. Мост и части подъездных дорог функционируют на сегодняшний день, а строительство остальных подъездных дорог планируется завершить к концу 2023 года.

Новое соединение является частью пакета инвестиций, финансируемых Политикой сплочения ЕС в транспортную сеть Румынии, направленных на продвижение мультимодальной транспортной системы, закрытие недостающих звеньев и повышение безопасности и трансграничной связи, отметили в Еврокомиссии.

В течение периода программы за 2014–2020 гг. Румыния получила в общей сложности более 24 млрд евро в рамках Политики сплочения ЕС .

В текущем периоде 2021-2027 гг. Румыния получит 31 млрд евро из фондов политики сплочения, в том числе 4,6 млрд евро на инфраструктуру автомобильного, железнодорожного и речного транспорта.