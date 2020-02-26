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Самых активных волонтеров привлекли на этапы Кубка мира по фристайлу в Алматы

26 Февраля 2020 13:33
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Самых активных волонтеров привлекли на этапы Кубка мира по фристайлу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Самых активных волонтеров Алматы привлекли на этапы Кубка мира по фристайлу. Об этом сообщил генеральный секретарь Ассоциации лыжных видов спорта РК Аскар Валиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Отметим , 28 февраля в Mountain Ski Resort Oi-Qaragai Lesnaya Skazka впервые состоится этап Кубка мира FIS по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика, а 1 марта горный курорт «Шымбулак» вновь примет этап Кубка мира FIS по фристайлу в дисциплине параллельный могул.

Аскар Валиев ранее рассказал о том, повлиял ли на проведение данных соревнований коронавирус, и о самочувствии спортсменов, прилетевших из 17 стран мира для участия в соревнованиях.

Кроме того, он добавил, что в этом году к проведению этапа Кубка мира привлекли самых активных волонтеров.

«В этом году в нашей стране Год волонтера, поэтому мы этому уделяем особое внимание. У нас волонтеры из 9-10 вузов Алматы. Часть всех этих ребят в прошлом году принимала участие в проведении фристайл-могула (на ГК «Шымбулак» – прим. авт.), поэтому мы рады их снова видеть. У нас в оргкомитете здесь все прошли тестирование. Мы выбрали самых активных, энтузиастов, порядка 70 человек. Все ребята прошли до этого обучение, получили вводные данные, ознакомились с объектами и сейчас уже активно работают на объектах, гостиницах, на встрече и проводах и т.д.», - сказал он.


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Ключевые слова: Алматы, Спорт, Волонтёрство,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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