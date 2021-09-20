Самые зеленые дворы выбрали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в День города подвели итоги конкурса «Лучшее озеленение дворовой территории-2021», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель службы управления зеленой экономики города Али Раимбаев в ходе брифинга РСК сообщил, что желающих принять участие оказалось много - поступило 324 заявки, из которых члены комиссии допустили к голосованию 84. Каждый двор был осмотрен строгим и компетентным жюри из числа членов Общественного совета, ландшафтных архитекторов, руководителей общественных организаций. Призеров за 1-3 места определяли путем электронного голосования.

«Экология – важнейший ориентир в нашей работе. Конкурс на лучшее озеленение двора не только экологичный, но и социальный. Идеи горожан оказались настолько красивыми и оригинальными, выбрать победителей было непросто. Жители показали хороший пример того, как можно сделать свой двор лучше и красивее. Каждый двор, представленный на конкурс, оказался по-настоящему самобытным. Сегодня жители создают интересные композиции, используют экологичные материалы, можно сказать, создали маленькую Швейцарию во дворе», - говорит Али Раимбаев.

Конкурс объявили в конце августа, а прием заявок начался с 3 сентября. По итогам публичного общественного голосования разыгран призовой фонд среди 24 победителей: Гран-при - сертификат на 5 млн тенге на покупку инвентаря, растений для озеленения дворовой территории; за первое место в 8 районах - по 1 млн тенге; за второе место в 8 районах - по 500 тысяч тенге; третье место в 8 районах - садовый инвентарь.

В ходе голосования членов комиссии был определен победитель – Яна Чистилина, представлявшая двор по улице Монтажной, 15 Турксибского района.