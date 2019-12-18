Самые проблемные столичные объекты долевого строительства назвал Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Наиболее проблемные столичные объекты долевого строительства назвал аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ЖК «Территория комфорта», вы знаете, 15 лет стоит без движения. Сейчас мы его сносим, часть снесена. Весной начнем строительство. Инвестор имеется. Также проблемы были и на «Алтын Шар» (2,3), где 620 дольщиков, и мы через программу «Нурлы Жер» вместе будем строить», - сказал Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК.

Аким также затронул тему жилого комплекса «Шыгыс».

«По ЖК «Шыгыс» остаются дома. Вот вы сейчас на слайде видите ряд домов, где мы имеем конкретный прогресс. Мы 11 ЖК по итогам 2019 года завершаем. Это значит, что на 2,5 тыс. дольщиков стало меньше. Конечно, предстоит еще большая работа. По каждому, как я уже сказал, имеется дорожная карта, концептуальные решения приняты. Сложными вопросами остаются «Шыгыс», «Жагалау». По ним мы финансовую модель определяем. В целом, концептуальное видение есть. Мы их завершим», - подчеркнул Алтай Кульгинов.