Самые популярные виды интернет-мошенничеств назвали в полиции Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Начальник управления криминальной полиции департамента полиции Алматы Куатбек Науатов рассказал о популярных видах интернет-мошенничеств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во-первых, оформление онлайн-кредитов, заказ ТНП через сайты. Во-вторых, хищение денег со счетов, где преступники представляются сотрудниками служб безопасности банков. В-третьих, «выгодное» вложение денег в различные проекты, игры, инвестиции и т.д.

«На сегодняшний день жизнь большинства граждан сложно представить без сотовых телефонов и сети интернет. Заказать еду, товары, оплатить счета, и многое другое можно сделать, не выходя из дома. Для одних людей это отличная возможность сэкономить время и максимально облегчить себе жизнь, для других более «предприимчивых» граждан открывается огромное поле для мошеннической деятельности.

С начала этого года в городе зарегистрировано 207 интернет-мошенничеств. Количество в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось в 3,3 раза. Однако еще необходимо бить тревогу и обращать внимание граждан на меры безопасности, о которых мы неоднократно говорили посредством социальных роликов и другой наглядной агитации в виде брошюр, памяток и др. В минувшем году в мегаполисе задержано 97 интернет-мошенников», – рассказал он.

Ранее в полиции Алматы рассказали, как ведётся борьба с интернет-мошенничеством.