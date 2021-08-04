Самые быстрорастущие в мире деревья выращивает туркестанец

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Житель Толебийского района Махалбай Ускенов взялся за посев Павловнии - самого быстрорастущего дерева в мире. Предприниматель, задумавший превратить это дело в источник дохода, посадил в 15-соточной теплице около тысячи саженцев деревьев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

«Саженец сначала убираю в стакан. Проросшую рассаду сажаю в теплицу. Сегодня сеянцы прорастают и растут. Это дерево незаменимо для озеленения и благоустройства населенного пункта. Цветет весной в течение 5-6 недель. Особенность в том, что оно не подвержено вредителям. Еще одна особенность Павловнии в том, что это дерево выделяет в несколько раз больше кислорода, чем другие деревья», – сказал М. Ускенов.

Павловния - дерево, вырастающее до 5 метров в год. Устойчиво, не требуют особого ухода. Это дерево широко применяется для приготовления мебели.



