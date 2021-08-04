+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 35 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Самые быстрорастущие в мире деревья выращивает туркестанец

4 Августа 2021 14:15
Поделиться:
Самые быстрорастущие в мире деревья выращивает туркестанец

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Житель Толебийского района Махалбай Ускенов взялся за посев Павловнии - самого быстрорастущего дерева в мире. Предприниматель, задумавший превратить это дело в источник дохода, посадил в 15-соточной теплице около тысячи саженцев деревьев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

«Саженец сначала убираю в стакан. Проросшую рассаду сажаю в теплицу. Сегодня сеянцы прорастают и растут. Это дерево незаменимо для озеленения и благоустройства населенного пункта. Цветет весной в течение 5-6 недель. Особенность в том, что оно не подвержено вредителям. Еще одна особенность Павловнии в том, что это дерево выделяет в несколько раз больше кислорода, чем другие деревья», – сказал М. Ускенов.

Павловния - дерево, вырастающее до 5 метров в год. Устойчиво, не требуют особого ухода. Это дерево широко применяется для приготовления мебели.



Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #Экология  
Поделиться:
Популярное
1 Количество вызовов скорой помощи возросло в два раза в Алматы
2 Еще 9 нарушителей карантина выявили за сутки в Нур-Султане
3 Касым-Жомарт Токаев поручил МВД уделять особое внимание обеспечению карантинных мер
4 19-миллионным жителем Казахстана стала девочка из Алматинской области
5 26-летний парень пытался покончить с собой в СКО
6 Дополнительные койки для больных COVID-19 развернули в Алматы
Читайте также
Как продвигают бизнес в туристическом комплексе «Керуен сарай» в Туркестане
Ряду населённых пунктов Туркестанской области подвели газ
Количество вызовов скорой помощи возросло в два раза в Алматы
Еще 9 нарушителей карантина выявили за сутки в Нур-Султане
Касым-Жомарт Токаев поручил МВД уделять особое внимание обеспечению карантинных мер
19-миллионным жителем Казахстана стала девочка из Алматинской области
26-летний парень пытался покончить с собой в СКО
Дополнительные койки для больных COVID-19 развернули в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив