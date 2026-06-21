Самую высокую в мире статую Лионеля Месси открыли в Аргентине

В аргентинском городе Кутраль-Ко провинции Неукен состоялось открытие самой высокой в мире статуи капитана сборной Аргентины и восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси, передает корреспондент агентства Kazinform.

Автором монумента стал местный скульптор Альдо Бероиса. Высота памятника составляет 26 метров, что делает его крупнейшей статуей, посвященной аргентинскому футболисту.

Новый монумент превзошел по размерам предыдущий рекордный памятник Месси, установленный в Индии. Его высота составляет 21 метр.

Открытие статуи состоялось на фоне продолжающегося чемпионата мира по футболу 2026 года, где Месси продолжает переписывать историю мирового футбола. Ранее форвард сборной Аргентины сравнялся с бывшим нападающим команды Германии Мирославом Клозе по количеству голов, забитых на чемпионатах мира. На счету обоих футболистов по 16 мячей.

Следующий матч на мировом первенстве сборная Аргентины проведет 22 июня против команды Австрии.

Ранее юсообщалось, что в матче чемпионата мира по футболу Япония разгромила Тунис.