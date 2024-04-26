РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:44, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Самую крутую горку в мире построили в Германии

    горка в Германии
    Фото: Philipp von Ditfurth/ dpa /picture alliance

    Взлететь вверх под углом в 105 градусов смогут пассажиры нового аттракциона - американской горки "Вольтрон Невера" в немецком Европа-парке. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на DW

    «Вольтрон Невера» (Voltron Nevera ) — так называется новая американская горка, которую в конце апреля 2024 года вводят в эксплуатацию в немецком Европа-парке (Europa-Park) в Русте — крупнейшем парке развлечений Германии и втором по посещаемости в Европе после парижского Диснейленда.

    Торжественная презентация горки специально приглашенным гостям состоялась  24 апреля. Первые поездки в плановом режиме для посетителей парка состоятся cегодня.

    Самую крутую горку в мире построили в Германии
    Фото: Philipp von Ditfurth/ dpa /picture alliance

     

    Американская гора «Вольтрон Невера»

    Уже в самом начале конструкции этого аттракциона вагонетки ускоряются вверх — катапультируются под углом в 105 градусов. Это мировой рекорд, сообщает информационное агентство dpa со ссылкой на представителей парка.

    Общая протяженность горки типа Multi Launch Coaster составляет 1,4 километра. На маршруте посетителей ожидают перевороты и сильные ускорения, а также езда спиной вперед. Четыре раза за время поездки скорость аттракциона превышает 90 километров в час.

    Самую крутую горку в мире построили в Германии
    Фото: Philipp von Ditfurth/ dpa /picture alliance

    Самый продолжительный отрезок времени, когда пассажиры могут ощущать чувство невесомости, достигает 2,2 секунды. По данным администрации парка, на новом аттракционе ежедневно смогут прокатиться до 20 тысяч человек в день — не младше восьми лет при минимальном росте в 1,30 метра.

    Самую крутую горку в мире построили в Германии
    Фото: Philipp von Ditfurth/ dpa /picture alliance

     

    Европа-парк в Русте

    Ежегодно в Европа-парке, который был открыт в федеральной земле Баден-Вюртемберг в 1975 году, бывает около 5,5 миллиона человек. В общей сложности здесь насчитывается около сотни аттракционов, а также демонстрируются разные развлекательные представления.

    В парке создано около двух десятков тематических разделов. Горка «Вольтрон Невера» находится в новой тематической зоне, посвященной Хорватии. Над станцией этого аттракциона возведена высокая конструкция с куполом, напоминающая башню Ворденклиф (1901-1917) — первую беспроводную телекоммуникационную башню, созданную в Нью-Йорке Николой Теслой. Этот американский изобретатель, этнический серб, родился в Хорватии в 1856 году. В США Тесла переехал в 1884 году.

    Название нового аттракциона состоит из двух частей — имен двух гигантских роботов из аниме-сериалов и серии комиксов (Voltron), а также хорватского слова для обозначения сильных ураганов и штормов (Nevera).

    Европа-парк в Русте
    Фото: Erich Meyer/ Zoonar /picture alliance

     

    Теги:
    Европа Мировые новости Германия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!