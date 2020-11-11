Самую главную задачу СМИ назвала Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития побеседовала с журналистами в рамках Astana Media Week, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самая главная задача – донести до населения оперативную и достоверную информацию. Поэтому в век новых технологий, когда появляются новые медиакоммуникации, эта задача с каждым днем усложняется. Сейчас человек становится источником новостей и иногда вводит в заблуждение всю общественность», - сказала Аида Балаева во время беседы.

Поэтому, по ее словам, важно, чтобы профессиональная журналистика развивалась.

«Я хотела бы, чтобы журналисты всегда помнили, насколько важна оперативная и достоверная информация для стабилизации общества. В период пандемии мы увидели, насколько много может быть фейковой информации, угрожающих месседжей, которые вносили напряженность в обществе. Это допустить нельзя, поэтому здесь роль профессиональных журналистов, профессиональной журналистики в целом возрастает», - подчеркнула министр.

«Поэтому министерство всегда будет работать, чтобы поддерживать СМИ, чтобы они качественно развивались, и чтобы профессиональная журналистика всегда была в первой очереди», - заключила А. Балаева.

Ранее сообщалось, что в столице Казахстана стартовала Astana Media Week 2020.

Astana Media Week – ежегодное мероприятие, организуемое Министерством информации и общественного развития. Тема нынешнего года: «Работа с построением будущего».