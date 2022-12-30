«Самрук-Қазына» ежегодно будет перечислять не менее 7% от чистого дохода в фонд «Қазақстан Халқына»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Внесены поправки в Закон «О государственных закупках». В целях минимизации коррупционных рисков и развития конкуренции, исключается право приобретать из одного источника:
- товары в госматрезерв,
- товары и услуги для оперативно-розыскной деятельности,
- здания, помещения нежилого назначения.
Также законом предусматривается обязанность согласовывать правила закупок Фонда «Самрук-Қазына» с Агентством по защите и развитию конкуренции, право поставщиков на обжалование закупок и исключение способа закупок в рамках внутрихолдинговой кооперации Фонда.
В целях исключения обхода процедур госзакупок вводится отличительный критерий проектов ГЧП – обязательное объединение в проекте двух стадий: создание и эксплуатация объекта частным партнером.
Для снижения сверхмаржинальности и обеспечения сбалансированного распределения рисков между государством и частным сектором исключается выплата компенсации инвестиционных затрат, вводятся ограничения по софинансированию и устанавливается барьер для участия субъектов квазигосударственного сектора в качестве частных партнеров.
В рамках усиления антикоррупционного контроля предусматривается внедрение принципа открытости и прозрачности процесса планирования и реализации проектов ГЧП. В целях исключения монополизации при реализации проектов ГЧП предусматривается их обязательное согласование с Антимонопольным органом.
Также внесены поправки в Закон «О естественных монополиях».
- возможность изменения тарифа до истечения его срока действия в случае получения на баланс и доверительное управление сетей и имущества, используемых в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг;
- повышение прозрачности процесса тарифообразования посредством цифровизации;
- Внесены дополнения в закон «О Фонде национального благосостояния». Фонд «Самрук-Қазына» по решению правительства ежегодно будет перечислять не менее 7% от чистого дохода Фонда в общественный фонд «Қазақстан Халқына».
Кроме того, законом предусматривается совершенствование законодательства о специальных экономических и индустриальных зонах, защита счетов в рамках механизма по субсидированию арендных платежей, регулирование отдельных вопросов ввоза и использования иностранных автомобилей, комплексная вневедомственная экспертиза проектов для строительства и др.