«Самрук-Казына» будет ежегодно переводить не менее 7% чистого дохода в фонд «Қазақстан халқына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК озвучил инициативу по перечислениям в общественный фонд «Қазақстан халқына», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще одной инициативой, соответствующей духу Нового Казахстана, станет ежегодное перечисление не менее 7% от чистого дохода фонда «Самрук-Казына» в общественный фонд «Қазақстан халқына», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента.

Кроме того, Глава государства выразил уверенность в том, что успешные предприниматели и состоятельные граждане продолжат вносить средства в данный фонд.

Ранее Президент РК заявил, что построение справедливого Казахстана только начинается.

«Построение Справедливого Казахстана только начинается, впереди тернистый путь. Этот курс незыблем и будет продолжен при любых обстоятельствах внутреннего и внешнего характера», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

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