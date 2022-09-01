Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

«Самрук-Казына» будет ежегодно переводить не менее 7% чистого дохода в фонд «Қазақстан халқына»

Автор:  
Серик Сабеков
1 Сентября 2022, 13:47
«Самрук-Казына» будет ежегодно переводить не менее 7% чистого дохода в фонд «Қазақстан халқына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК озвучил инициативу по перечислениям в общественный фонд «Қазақстан халқына», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще одной инициативой, соответствующей духу Нового Казахстана, станет ежегодное перечисление не менее 7% от чистого дохода фонда «Самрук-Казына» в общественный фонд «Қазақстан халқына», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента.

Кроме того, Глава государства выразил уверенность в том, что успешные предприниматели и состоятельные граждане продолжат вносить средства в данный фонд.

Ранее Президент РК заявил, что построение справедливого Казахстана только начинается.

«Построение Справедливого Казахстана только начинается, впереди тернистый путь. Этот курс незыблем и будет продолжен при любых обстоятельствах внутреннего и внешнего характера», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.


Фото: kapital.kz


Президент Казахстана   Благотворительность   Президент РК. Интервью 2017 года   Послание Президента РК-2022  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге