«Самрук-Қазына» оснастит Центр матери и ребенка в ВКО современным нейрохирургическим комплексом для высокоточных операций

В рамках рабочего визита в Восточно-Казахстанскую область председатель Правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов посетил Центр матери и ребенка — современное медицинское учреждение, оказывающее специализированную помощь женщинам и детям региона, передает Kazinform.

В ходе визита Нурлан Жакупов вручил Центру сертификат на поставку современной роботизированной нейрохирургической системы Remebot RM-200 с интегрированной навигацией и технологиями искусственного интеллекта. Стоимость оборудования составляет 433,5 млн теңге.

Это первое подобное оборудование для Центра. Система предназначена для проведения высокоточных стереотаксических нейрохирургических вмешательств и позволит расширить возможности оказания специализированной помощи пациентам с заболеваниями центральной нервной системы.

Фото: «Самрук-Қазына»

Система позволяет врачам заранее спланировать операцию и создать точную 3D-модель головного мозга пациента, чтобы выбрать наиболее безопасный путь для хирургического вмешательства. Роботизированный манипулятор с точностью до долей миллиметра удерживает инструмент на заданной траектории. Это помогает снизить риск повреждения здоровых тканей и послеоперационных осложнений, а также снизить инвалидизацию пациентов. При этом робот не заменяет хирурга. Технология выступает инструментом, который помогает повысить точность и предсказуемость хирургических вмешательств.

Технические возможности комплекса позволяют проводить до 500–750 операций в год в зависимости от вида и сложности вмешательств. На первом этапе в Центре планируется выполнять около 200 операций ежегодно с последующим увеличением объема до 450 операций.

Фото: «Самрук-Қазына»

— «Самрук-Қазына» рассматривает корпоративную социальную ответственность как долгосрочную инвестицию в качество жизни людей. С 2023 года фонд реализовал более 100 социально значимых проектов на сумму свыше 880 млрд теңге. Значительная часть этой работы связана со здравоохранением: в регионах строятся больницы и медицинские центры, закупается современное оборудование. Отдельное направление — развитие детской реабилитации. По всей стране уже открыто 55 реабилитационных центров, помощь получили более 21 тысячи детей. Сегодняшний проект в ВКО — еще один пример того, как поддержка Фонда позволяет сделать высокотехнологичную медицинскую помощь доступнее непосредственно в регионе, — отметил Нурлан Жакупов.

В Восточно-Казахстанской области за последние 10 лет при поддержке благотворительного фонда Samruk-Kazyna Trust реализовано 25 проектов на общую сумму 1,9 млрд теңге. В регионе также реализуется профориентационный проект Samruk Úmiti для 50 воспитанников детских домов. В Усть-Каменогорске работают три реабилитационных центра «Қамқорлық» и еще один центр смешанного типа Ainala в селе Шубаркудык.

Новое оборудование позволит расширить возможности оказания высокоспециализированной нейрохирургической помощи жителям Восточно-Казахстанской области, Павлодарской и области Абай.

Оборудование уже доставлено в Казахстан и проходит таможенное оформление. Его установка и ввод в эксплуатацию запланированы на IV квартал 2026 года.