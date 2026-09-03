Казахстанская экспертиза для Монголии: «Самрук-Қазына» делится опытом управления активами

«Самрук-Қазына» проводит двухдневный воркшоп для представителей суверенного фонда Монголии — от корпоративного управления и инвестиций до приватизации и рынков капитала. Эксперты отмечают, что такой обмен усиливает позиции Казахстана как регионального центра компетенций в сфере управления национальными активами, передает агентство Kazinform.

АО «Самрук-Қазына» начало двухдневный онлайн-воркшоп для представителей Chinggis Khaan Sovereign Wealth Fund Holding LLC, суверенного фонда Монголии. Казахстанская сторона делится практическими подходами к управлению крупным диверсифицированным портфелем активов, корпоративному управлению, инвестициям, рынкам капитала, закупкам и развитию человеческого капитала.

Воркшоп стал практическим продолжением договоренностей, достигнутых на уровне двух стран. 21 апреля 2026 года в ходе государственного визита Президента Монголии в Казахстан в присутствии Главы государства Касым-Жомарта Токаева между «Самрук-Қазына» и Chinggis Khaan Sovereign Wealth Fund (ранее — Erdenes Mongol LLC) был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Одной из ключевых задач меморандума определен обмен экспертизой и лучшими практиками, развитие кадрового потенциала и организация обучающих программ.

— Для нас важно, чтобы обмен знаниями носил не только теоретический, но прежде всего практический характер, — отметила управляющий директор АО «Самрук-Қазына» Салтанат Сатжан.

Фото: «Самрук-Қазына»

Сегодня «Самрук-Қазына» управляет активами на сумму около 88 млрд долларов, а его инвестиционный портфель включает порядка 130 проектов общей стоимостью около 52 трлн теңге, подчеркнула Сатжан. По ее словам, за годы работы фонд сформировал значительный опыт в управлении активами, корпоративном управлении, инвестиционной деятельности, развитии человеческого капитала и других направлениях.

— Именно поэтому в рамках воркшопа мы рассматриваем конкретные подходы и инструменты, которые применяются в нашей ежедневной работе, — подчеркнула она.

В рамках мероприятия, которое проходит 3–4 сентября, специалисты «Самрук-Қазына» представляют монгольским коллегам практический опыт по семи ключевым направлениям: корпоративному управлению, управлению человеческими ресурсами, социальным инвестициям и благотворительности, портфелю инвестиционных проектов, рынкам капитала и приватизации, закупкам и сервисным процессам.

Особое внимание уделяется модели корпоративного управления и взаимодействию с портфельными компаниями, подходам к оценке и реализации инвестиционных проектов, развитию человеческого капитала, организации единой системы закупок и повышению операционной эффективности.

Отдельный модуль посвящен рынкам капитала и приватизации. Казахстанская сторона делится опытом реализации государственных активов и вывода портфельных компаний на публичные рынки капитала посредством IPO и SPO.

Фото: «Самрук-Қазына»

«Самрук-Қазына» также поделится практическими наработками в сфере социальных инвестиций и благотворительности, организации сервисных процессов и консолидации вспомогательных функций в Группе.

Экономист, сооснователь Qazaq Expert Club Бауржан Шурманов считает, что значение такого обмена выходит за рамки профессионального взаимодействия двух организаций.

— С точки зрения Казахстана, такой обмен экспертизой — это не просто жест вежливости, а элемент «мягкой силы» и продвижения собственного финансово-институционального бренда. Мы привыкли импортировать управленческие стандарты с Запада или из Азии, но сейчас отечественный квазигоссектор сам выступает донором компетенций для соседних развивающихся экономик. Это подтверждает зрелость казахстанской школы корпоративного управления и повышает доверие к нашим институтам, — отметил эксперт.

Фото: «Самрук-Қазына»

Обмен опытом между двумя суверенными фондами укрепляет казахстанско-монгольское партнерство и создает основу для дальнейшего сотрудничества в сфере управления национальными активами, инвестиций и реализации совместных проектов.