Самрук-Қазына и Китай создадут интеллектуальный транспортный коридор через Евразию

На Казахстанско-Китайском бизнес-форуме в Шанхае председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов рассказал о совместных проектах, которые формируют будущее транзита и логистики в Евразии, передает агентство Kazinform.

— Конкурентоспособность транспортных маршрутов зависит уже не только от инфраструктуры. Все большую роль играют данные, цифровые платформы и искусственный интеллект, — отметил Нурлан Жакупов.

Следующим этапом сотрудничества, по его словам, должно стать формирование интеллектуального транспортного коридора, который объединит современные логистические маршруты с технологиями искусственного интеллекта, большими данными, цифровыми двойниками и интеллектуальным управлением грузопотоками.

Сегодня совместная транспортно-логистическая система связывает порт Ляньюньган, Khorgos Gateway, терминал в Сиане, хаб в Актау и логистический комплекс ZHETYSU в Алматы. В 2027 году ее дополнит сухой порт в Чэнду, усилив маршрут от тихоокеанского побережья Китая через Казахстан и Каспий в Европу.

Развитие транспортного коридора сопровождается масштабными инфраструктурными проектами. Строительство железнодорожной линии Бахты — Аягоз позволит открыть третий железнодорожный переход между Казахстаном и Китаем с пропускной способностью до 25 млн тонн в год.

— Совместными усилиями мы укрепим Средний коридор как один из ключевых транспортных маршрутов XXI века, — отметил Нурлан Жакупов.

Транспортно-логистическое направление — лишь часть масштабного сотрудничества «Самрук-Қазына» с китайскими компаниями. «Самрук-Қазына» является сопредседателем Казахстанско-Китайского Делового совета, с китайской стороны эту роль выполняет CITIC Group. По итогам двух последних заседаний подписано более 110 коммерческих документов на сумму около 20 млрд долларов США в сферах энергетики, транспорта, цифровизации и промышленности.