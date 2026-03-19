Самрук-Энерго совместно с международными партнерами начал строительство крупнейшей ВЭС в Казахстане

Торжественная церемония закладки капсулы времени состоялась в Мойынкумском районе, вблизи села Хантау. Проект реализуется АО «Самрук-Энерго» и АО НК «КазМунайГаз» совместно с одной из крупнейших мировых энергетических компаний TotalEnergies в рамках стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Французской Республикой.

К мероприятию в формате видеоконференцсвязи присоединились председатель Правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов, посол Франции в РК Сильван Гиоге, а также представители АО НК «КазМунайГаз».

Фото: Самрук-Энерго

Непосредственно на площадке в церемонии закладки капсулы приняли участие председатель Правления АО «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов, аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, управляющий директор TotalEnergies Renewables Тьерри Плезан и генеральный директор ТОО «KMG Green Energy» Адильжан Нурсипатов.

Старт строительства ветровой электростанции «Мирный» — это важный шаг в развитии современной и устойчивой энергетики Казахстана, отметил в приветственном слове глава АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов.

— Проект наглядно демонстрирует, как международное партнерство способствует привлечению инвестиций, внедрению передовых технологий и развитию возобновляемых источников энергии. Уверен, что его реализация внесет значимый вклад в укрепление энергетической безопасности страны и продвижение повестки по декарбонизации экономики, — сказал он.

Фото: Самрук-Энерго

Проект «Мирный» предусматривает строительство ветровой электростанции мощностью 1 ГВт, систему накопления энергии емкостью 600 МВт·ч, а также развитие сопутствующей сетевой инфраструктуры. Общий объем инвестиций составит порядка 1,2 млрд долларов США. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2028 года.

Новая ветровая электростанция имеет стратегическое значение для Казахстана. Проект ориентирован на повышение надежности энергоснабжения южных регионов страны. Его реализация позволит укрепить энергосистему страны, увеличить долю возобновляемых источников энергии, создать новые рабочие места и придать дополнительный импульс социально-экономическому развитию Жамбылской области.