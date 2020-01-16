Самовольное строение – акимат Талгарского района о доме, в который врезался самолет Bek Air

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Талгарского района города Алматы заявили, что дом, в который врезался самолет авиакомпании Bek Air, являлся самовольным строением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в районном акимате, границы села Гулдала были расширены на основании совместного решения Талгарского районного маслихата и постановления акимата Талгарского района от 6 февраля 2017 года.

«Согласно имеющимся в ГУ «Отдел земельных отношений Талгарского района» сведениям, расширение границ села Гулдала не было согласовано с руководством аэропорта и авиационными службами. Вместе с тем обращаем внимание, что в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 части 5 статьи 107 Земельного кодекса РК, земли воздушного транспорта, а также земли, предназначенные для установления санитарно-защитных зон этих объектов, относятся к иной функциональной зоне в составе земель населенных пунктов. Тем самым на законодательном уровне допускается размещение аэропортов и охранной зоны воздушного транспорта на землях населенных пунктов», - объяснили в акимате Талгарского района.

Согласно проекту детальной планировки села Гулдала Талгарского района, утвержденного решением маслихата Талгарского района, территория массива ПК «Дехан», где произошло крушение самолета, находится в черте населенного пункта.

Кроме того, в акимате отметили, что определение влияния деятельности на безопасность полетов и необходимых мероприятий для исключения угрозы безопасности полетов воздушных судов осуществляется постоянно действующей комиссией, создаваемой на аэродромах решением первого руководителя организации, осуществляющей эксплуатацию аэропорта.

В состав комиссии включаются представители аэропорта, аэронавигационной организации и представители местных исполнительных органов. Однако в комиссию, созданную при аэропорте, фактически не включены представители акимата Талгарского района, утверждают местные власти.

В то же время на основании письма руководства аэропорта Алматы от 8 января 2020 года на сегодняшний день рассматриваются кандидатуры из числа должностных лиц акимата Талгарского района для включения в состав постоянно действующей комиссии.

«Также необходимо отметить, что вдоль ограждения аэропорта на массиве ПК «Дехан» расположено 13 земельных участков с целевым назначением для ведения личного подсобного хозяйства, с категорией земли сельскохозяйственного назначения, среди которых земельный участок №82, общей площадью 0,0600 га. Собственником земельного участка является Решет Қалибек на основании договора купли-продажи земельного участка за №4484 от 9 июня 2014 года. Имеющееся на участке строение, которое было разрушено в результате крушения самолета, являлось недостроенным, самовольным строением», - отметили в акимате Талгарского района.

Вышеуказанные земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства являются полевыми наделами. Полевой надел предоставляется из земель сельских населенных пунктов и используется исключительно для производства сельскохозяйственной продукции, заявили в акимате.

«Отделом архитектуры и градостроительства Талгарского района на данное самовольное строение архитектурно-планировочное задание не выдавалось, не согласовывался эскизный проект и не регистрировался», - подчеркнули в районном акимате.

Напомним, 27 декабря 2019 года борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. На сегодняшний день в стационарах Алматы, Алматинской области и Нур-Султане продолжают лечение еще девять пострадавших в авиакатастрофе.

Вице-премьер РК озвучил главную версию падения самолета Bek Air.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.