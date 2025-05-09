07:27, 09 Май 2025 | GMT +5
Самолету премьера Словакии запретили пролетать над Эстонией, Литвой и Латвией
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву и будет участвовать в мероприятиях по случаю Дня Победы. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на российские СМИ.
Ранее сообщалось, что Эстония, Литва и Латвия запретили его самолёту пролетать через своё воздушное пространство.
Самолёту политика пришлось сделать большой крюк через воздушное пространство Венгрии, Румынии и Грузии, чтобы попасть в Москву. Вечером его самолёт приземлился в московском Внуково.
Ранее мы писали о том, кто из мировых лидеров прибыл на парад 9 Мая в Москву.