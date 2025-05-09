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    07:27, 09 Май 2025 | GMT +5

    Самолету премьера Словакии запретили пролетать над Эстонией, Литвой и Латвией

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву и будет участвовать в мероприятиях по случаю Дня Победы. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на российские СМИ.

    Роберт Фицо
    Фото: accentnews.ge

    Ранее сообщалось, что Эстония, Литва и Латвия запретили его самолёту пролетать через своё воздушное пространство.

    Самолёту политика пришлось сделать большой крюк через воздушное пространство Венгрии, Румынии и Грузии, чтобы попасть в Москву. Вечером его самолёт приземлился в московском Внуково.

    Ранее мы писали о том, кто из мировых лидеров прибыл на парад 9 Мая в Москву.

    Теги:
    Словакия Мировые новости Россия
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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