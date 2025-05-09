Самолету премьера Словакии запретили пролетать над Эстонией, Литвой и Латвией

Ранее сообщалось, что Эстония, Литва и Латвия запретили его самолёту пролетать через своё воздушное пространство.

Самолёту политика пришлось сделать большой крюк через воздушное пространство Венгрии, Румынии и Грузии, чтобы попасть в Москву. Вечером его самолёт приземлился в московском Внуково.

Ранее мы писали о том, кто из мировых лидеров прибыл на парад 9 Мая в Москву.