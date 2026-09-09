Самолеты в аэропорту Астаны смогут обрабатывать при сильном ветре

В аэропорту Астаны расширили возможности противообледенительной обработки самолетов перед зимним сезоном. Новая техника сможет работать при ветре до 20 м/с, тогда как прежнее оборудование — до 15 м/с, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Подготовка к зимнему сезону включает комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности полетов и бесперебойной работы в условиях низких температур, снегопадов, обледенения и сильного ветра.

Особое внимание уделяется подготовке персонала. Сотрудники проходят сезонные инструктажи и обучение по работе в сложных погодных условиях. Также проверяется готовность производственной инфраструктуры и специализированной техники, пересматриваются и обновляются технологические карты, регламенты и инструкции, а также стандарты SAE International.

Фото: аэропорт Астаны

Существенным усилением технических возможностей аэропорта стало поступление двух новых противообледенительных машин FMC Tempest-i. Они предназначены для обработки воздушных судов специальными жидкостями, предотвращающими образование льда и удаляющими снег и наледь с поверхности самолета перед вылетом.

В настоящее время на новой технике проводятся учебно-тренировочные занятия по противообледенительной обработке воздушных судов.

Tempest-i оснащена системой нагрева и подачи противообледенительной жидкости, подъемной стрелой, автоматизированной системой управления и встроенными системами безопасности. Закрытая кабина защищает оператора от ветра и осадков и позволяет работать в сложных метеоусловиях.

Одно из ключевых преимуществ новой техники — возможность проводить противообледенительную обработку воздушных судов при скорости ветра до 20 м/с. Ранее эксплуатируемые машины позволяли выполнять такие работы при ветре до 15 м/с.

Для Астаны, где зимний сезон сопровождается сильными ветрами, низкими температурами и метелями, расширение рабочего диапазона техники имеет особое значение.

Новые машины должны усилить возможности наземных служб при обслуживании самолетов в период интенсивных осадков, обледенения и сильного ветра, а также повысить готовность аэропорта к пиковым нагрузкам зимнего сезона.

Фото: аэропорт Астаны

Подготовка к осенне-зимнему периоду для Международного аэропорта Астаны является ежегодной комплексной работой. В зимний сезон профильные службы обеспечивают круглосуточную готовность аэродромной техники, очищают покрытия от снега и наледи и проводят противообледенительную обработку воздушных судов.

Ранее Kazinform сообщал, что в феврале из-за неблагоприятной погоды в аэропорту Астаны задерживались 18 рейсов. Тогда в аэропорту отмечали, что часть задержек на вылет была связана с невозможностью проведения противообледенительной обработки воздушных судов.

Также в январе из-за снегопада и метели аэродромная служба аэропорта Астаны работала в усиленном режиме.