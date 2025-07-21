18:00, 20 Июль 2025 | GMT +5
Самолет загорелся во время полета в США
Двигатель пассажирского самолета Boeing 767-400 в США загорелся во время полета, передает Kazinform со ссылкой на MSN.
Самолет авиакомпании Delta с девятью членами экипажа и 226 пассажирами на борту следовал из Лос-Анджелеса в Атланту. Но вскоре после взлета загорелся один из двигателей. Пилотам пришлось развернуться.
Воздушное судно благополучно приземлилось, пассажиры смогли покинуть самолет в обычном режиме. Информации о пострадавших нет. Причины происшествия неизвестны. Сейчас ведется расследование.
Ранее в США самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Денвера из-за кролика в двигателе.