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    18:00, 20 Июль 2025 | GMT +5

    Самолет загорелся во время полета в США

    Двигатель пассажирского самолета Boeing 767-400 в США загорелся во время полета, передает Kazinform со ссылкой на MSN.

    Самолет загорелся во время полета в США
    Фото: кадр из видео

    Самолет авиакомпании Delta с девятью членами экипажа и 226 пассажирами на борту следовал из Лос-Анджелеса в Атланту. Но вскоре после взлета загорелся один из двигателей. Пилотам пришлось развернуться.

    Воздушное судно благополучно приземлилось, пассажиры смогли покинуть самолет в обычном режиме. Информации о пострадавших нет. Причины происшествия неизвестны. Сейчас ведется расследование.

    Ранее в США самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Денвера из-за кролика в двигателе.

    Теги:
    Пожар Самолет Авиация Происшествия Мировые новости США
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
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