Самолет задел крылом автомобиль в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В международном аэропорту Алматы самолет крылом задел автомобиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места происшествия появилось в сети. Сообщается, что столкновение произошло в 7 часов утра. Самолет принадлежит компании FlyJet.kz. Он прилетел утром из Баку.









В департаменте полиции на транспорте сообщили, что 22 октября текущего года по вышеуказанному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 344 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

«В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК», - прокомментировано в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.

В пресс-службе международного аэропорта Алматы также подтвердили, что на пересечении автомобильной дороги и рулежного маршрута произошло столкновение воздушного судна с автомобилем одной из служб аэропорта. Пострадавших нет. Ведется расследование.

Напомним, еще в мае этого года в аэропорту Алматы столкнулись два самолета. Лайнер А320 во время буксировки задел Boeing 767. Оба борта принадлежали «Air Astana».