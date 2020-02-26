Самолет совершил аварийную посадку близ аэропорта Усть-Каменогорска
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку близ аэропорта Усть-Каменогорска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал комитета гражданской авиации.
«Авиационная администрация Казахстана сообщает, что воздушное судно Ан-2 авиакомпании «Орлан 2000» выполняло полёт по санитарному заданию Усть-Каменогорск - Аксуат. В 12:50 экипаж доложил о нештатной ситуации с двигателем. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в районе 1,5 км от аэропорта Усть-Каменогорск. На борту находились пять человек: три члена экипажа и двое служебных пассажиров. Жертв нет», - сообщили в КГА.
Управлением по расследованию авиационных происшествий Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК начато расследование происшествия, добавили в ведомстве.
- Ребенок погиб при опрокидывании снегохода в ВКО
- У совершившего вынужденную посадку в Усть-Каменогорске самолета загорелся двигатель
- Свыше 50 фактов мошенничества зарегистрировано в Усть-Каменогорске с начала года
- Госслужащие Семея побывали в исправительном учреждении
- Американцу предъявлено обвинение в попытке взорвать машину возле Пентагона
- Новый метод борьбы с коррупцией в сфере образования предложили в Семее
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана