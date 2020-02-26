Самолет совершил аварийную посадку близ аэропорта Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку близ аэропорта Усть-Каменогорска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал комитета гражданской авиации.

«Авиационная администрация Казахстана сообщает, что воздушное судно Ан-2 авиакомпании «Орлан 2000» выполняло полёт по санитарному заданию Усть-Каменогорск - Аксуат. В 12:50 экипаж доложил о нештатной ситуации с двигателем. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в районе 1,5 км от аэропорта Усть-Каменогорск. На борту находились пять человек: три члена экипажа и двое служебных пассажиров. Жертв нет», - сообщили в КГА.

Управлением по расследованию авиационных происшествий Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК начато расследование происшествия, добавили в ведомстве.



