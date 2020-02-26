+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 14 °С
USD 376.72 EUR 408.67
RUB 5.76 CNY 53.68
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Самолет совершил аварийную посадку близ аэропорта Усть-Каменогорска

26 Февраля 2020 13:35
Поделиться:
Самолет совершил аварийную посадку близ аэропорта Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку близ аэропорта Усть-Каменогорска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал комитета гражданской авиации.

Новости по теме
Ребенок погиб при опрокидывании снегохода в ВКО
У совершившего вынужденную посадку в Усть-Каменогорске самолета загорелся двигатель ДТП с четырьмя погибшими в Актюбинской области: авто не соответствовало техтребованиям Женщину насмерть сбил грузовик на пешеходном переходе в Павлодаре

«Авиационная администрация Казахстана сообщает, что воздушное судно Ан-2 авиакомпании «Орлан 2000» выполняло полёт по санитарному заданию Усть-Каменогорск - Аксуат. В 12:50 экипаж доложил о нештатной ситуации с двигателем. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в районе 1,5 км от аэропорта Усть-Каменогорск. На борту находились пять человек: три члена экипажа и двое служебных пассажиров. Жертв нет», - сообщили в КГА.

Управлением по расследованию авиационных происшествий Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК начато расследование происшествия, добавили в ведомстве.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив