Самолет SCAT, летевший из Медины в Алматы, экстренно сел в Омане

Самолет авиакомпании SCAT, выполнявший рейс из Медины (Саудовская Аравия) в Алматы, совершил вынужденную посадку в Омане после того, как одному из пассажиров стало плохо, передает корреспондент агентства Kazinform.

Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе авиаперевозчика.

— Во время выполнения рейса Медина — Алматы у одного из пассажиров ухудшилось состояние здоровья. На борту ему была оказана необходимая помощь, однако для дальнейшего медицинского сопровождения командир воздушного судна принял решение о посадке на запасном аэродроме в Омане. После посадки пассажир был передан медицинским службам. Безопасность, жизнь и здоровье пассажиров являются безусловным приоритетом авиакомпании, — сообщила представитель авиакомпании SCAT Виктория Старожилова в ответе на официальный запрос.

Самолет совершил посадку в столице Омана Маскате. Пассажира передали медикам, после чего он остался в стране для дальнейшего лечения. Информация о его состоянии не разглашается.

После оказания необходимой помощи воздушное судно с остальными пассажирами продолжило рейс и благополучно прибыло в Алматы.

Напомним, ранее самолет авиакомпании SCAT, выполнявший рейс Алматы — Шымкент, не смог приземлиться в пункте назначения из-за сильной турбулентности и резкого ухудшения погодных условий. Экипаж принял решение уйти на запасной аэродром в Таразе.