KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Самолет с 267 пассажирами врезался в мачту радара в аэропорту Антальи

    Самолет Turkish Airlines получил повреждения в результате столкновения с радиолокационной вышкой во время руления после посадки в аэропорту Антальи, передает агентство Kazinform со ссылкой на Hurriyet

    Самолет с 267 пассажирами врезался в мачту радара в аэропорту Антальи
    Фото: Antalya Haber

    Boeing 777 выполнял рейс по маршруту Стамбул — Анталья.

    После посадки в аэропорту Антальи, следуя по рулежной дорожке к месту стоянки, воздушное судно ошибочно выехало на неверную рулежную дорожку. В результате данного маневра самолет столкнулся с радиолокационной мачтой, принадлежащей системе управления воздушным движением.

    Как заявили в компании Turkish Airlines, на борту находились 267 пассажиров, все они были эвакуированы. В результате происшествия один пассажир получил незначительные травмы. Самолет и радиолокационная мачта получили повреждения.

    После инцидента аэропорт Антальи работает в штатном режиме. 

    Ранее пассажирский самолет врезался в пожарную машину в аэропорту Нью-Йорка.

    Самолет Турция В мире Аэропорт
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор