Самолет с 267 пассажирами врезался в мачту радара в аэропорту Антальи
Самолет Turkish Airlines получил повреждения в результате столкновения с радиолокационной вышкой во время руления после посадки в аэропорту Антальи, передает агентство Kazinform со ссылкой на Hurriyet.
Boeing 777 выполнял рейс по маршруту Стамбул — Анталья.
После посадки в аэропорту Антальи, следуя по рулежной дорожке к месту стоянки, воздушное судно ошибочно выехало на неверную рулежную дорожку. В результате данного маневра самолет столкнулся с радиолокационной мачтой, принадлежащей системе управления воздушным движением.
Antalya Havalimanı'nda uçak direğe çarptı https://t.co/bXZCyNktZZ pic.twitter.com/NRjtCQRifN— Akdeniz Manşet Gazetesi (@akdenizmanset) June 11, 2026
Как заявили в компании Turkish Airlines, на борту находились 267 пассажиров, все они были эвакуированы. В результате происшествия один пассажир получил незначительные травмы. Самолет и радиолокационная мачта получили повреждения.
После инцидента аэропорт Антальи работает в штатном режиме.
Ранее пассажирский самолет врезался в пожарную машину в аэропорту Нью-Йорка.