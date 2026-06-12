Самолет с 267 пассажирами врезался в мачту радара в аэропорту Антальи

Самолет Turkish Airlines получил повреждения в результате столкновения с радиолокационной вышкой во время руления после посадки в аэропорту Антальи, передает агентство Kazinform со ссылкой на Hurriyet .

Boeing 777 выполнял рейс по маршруту Стамбул — Анталья.

После посадки в аэропорту Антальи, следуя по рулежной дорожке к месту стоянки, воздушное судно ошибочно выехало на неверную рулежную дорожку. В результате данного маневра самолет столкнулся с радиолокационной мачтой, принадлежащей системе управления воздушным движением.

Как заявили в компании Turkish Airlines, на борту находились 267 пассажиров, все они были эвакуированы. В результате происшествия один пассажир получил незначительные травмы. Самолет и радиолокационная мачта получили повреждения.

После инцидента аэропорт Антальи работает в штатном режиме.

Ранее пассажирский самолет врезался в пожарную машину в аэропорту Нью-Йорка.