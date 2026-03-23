    12:45, 23 Март 2026 | GMT +5

    Пассажирский самолет врезался в пожарную машину в аэропорту Нью-Йорка

    Лайнер Bombardier CRJ-900 авиакомпании Air Canada после приземления в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия врезался в пожарную машину, передает Kazinform со ссылкой на DW.

    Фото: DW

    Серьезно пострадали как минимум двое пожарных. На борту самолета было около 100 пассажиров. Их эвакуировали. Есть ли среди них раненые, пока неизвестно.

    На фото с места событий видно, что нос самолета сильно поврежден. Столкновение произошло на взлетно-посадочной полосе в условиях плохой видимости из-за сильного дождя. Сейчас аэропорт Ла-Гуардия закрыт, прибывающие рейсы перенаправлены в другие воздушные гавани.

    Ранее мы писали о новом экспертном докладе SITA, который объясняет, почему оптимизации отдельных процессов сегодня уже недостаточно, и показывает, как аэропорты могут задействовать свои скрытые ресурсы.

    Диана Калманбаева
