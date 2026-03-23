Пассажирский самолет врезался в пожарную машину в аэропорту Нью-Йорка
Лайнер Bombardier CRJ-900 авиакомпании Air Canada после приземления в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия врезался в пожарную машину, передает Kazinform со ссылкой на DW.
Серьезно пострадали как минимум двое пожарных. На борту самолета было около 100 пассажиров. Их эвакуировали. Есть ли среди них раненые, пока неизвестно.
На фото с места событий видно, что нос самолета сильно поврежден. Столкновение произошло на взлетно-посадочной полосе в условиях плохой видимости из-за сильного дождя. Сейчас аэропорт Ла-Гуардия закрыт, прибывающие рейсы перенаправлены в другие воздушные гавани.
