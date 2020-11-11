Самолет рейса «Атырау-Нур-Султан» столкнулся со стаей птиц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Самолет рейса «Атырау-Нур-Султан» столкнулся со стаей крупных птиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в авиакомпании SCAT, при выполнении рейса «Атырау – Нур-Султан», в процессе набора высоты, на воздушное судно налетела стая крупных птиц (предположительно гуси или утки).

«Проблема с птицами, с которыми не происходит сегодня никакой борьбы, к сожалению, весьма актуальна. Благодаря высокому профессионализму командира воздушного судна Ивана Карповича и слаженной работе всего экипажа, посадка воздушного судна столкнувшегося с целой стаей крупных птиц прошла в штатном режиме. SCAT планирует представить пилота к награждению медалью», - сообщили в авиакомпании.

Уточняется, что время вылета рейса - 22:05, а посадка прошла в штатном режиме в 22:17. Всего на борту самолета находились 115 пассажиров.