Самолет развернуло ветром в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сильный ветер развернул самолет в международном аэропорту Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Воздушное судно Boeing-737 находилось на стоянке в аэропорту города Алматы. Под колесами стояли тормозные колодки, установленные согласно утвержденных технических требований. Сильный порыв штормового ветра развернул воздушное судно на 30%. Пассажиров на борту не находилось. Никаких повреждений нет», - прокомментировали в авиакомпании Scat.

Видео с места событий появилось в соцсетях.

«Жертв и пострадавших нет. Воздушное судно и техника не повреждена. Аэропорт работает в штатном режиме», - добавили в пресс-службе Международного аэропорта Алматы.

Ранее сильный ветер и осадки прогнозировали в Алматы.

Алматинцы в сети также делятся фото и видео последствий сильного ветра. Они зафиксировали падение деревьев, облицовки дома, кровли частных жилых и многоэтажных домов на автомобили.