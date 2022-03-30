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    19:29, 29 Март 2022 | GMT +6

    Самолет развернуло ветром в аэропорту Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сильный ветер развернул самолет в международном аэропорту Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Воздушное судно Boeing-737 находилось на стоянке в аэропорту города Алматы. Под колесами стояли тормозные колодки, установленные согласно утвержденных технических требований. Сильный порыв штормового ветра развернул воздушное судно на 30%. Пассажиров на борту не находилось. Никаких повреждений нет», - прокомментировали в авиакомпании Scat.

    Видео с места событий появилось в соцсетях.

    «Жертв и пострадавших нет. Воздушное судно и техника не повреждена. Аэропорт работает в штатном режиме», - добавили в пресс-службе Международного аэропорта Алматы.

    Ранее сильный ветер и осадки прогнозировали в Алматы.

    Алматинцы в сети также делятся фото и видео последствий сильного ветра. Они зафиксировали падение деревьев, облицовки дома, кровли частных жилых и многоэтажных домов на автомобили.


    Теги:
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