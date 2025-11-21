Самолет разбился на Dubai Airshow
Самолет потерпел крушение в ходе летной программы на Dubai Airshow 2025. Предварительно, разбился индийский многоцелевой истребитель Tejas, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
В соответствии с летной программой, начиная с 14:00 по местному времени (13:00 мск) с программой выступали пилоты истребителя Tejas индийского производства.
По предварительным данным, инцидент произошел в момент, когда пилот исполнял фигуру высшего пилотажа «Бочка».
A Tejas fighter jet crashed on Friday during a demonstration at the Dubai Air Show.— Mid Day (@mid_day) November 21, 2025
Videos show the Indian HAL Tejas crashing around 2:10 pm local time before thick smoke engulfs the crash site.
It is still unclear if the pilot ejected or not. An official statement from the… pic.twitter.com/XEh8FPDKRL
Над местом крушения поднимается столб черного дыма.
Как сообщили ВВС Индии, пилот разбившегося на Dubai Airshow самолета Tejas не успел катапультироваться и скончался.
