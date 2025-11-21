РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:24, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Самолет разбился на Dubai Airshow

    Самолет потерпел крушение в ходе летной программы на Dubai Airshow 2025. Предварительно, разбился индийский многоцелевой истребитель Tejas, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Самолет разбился на Dubai Airshow
    Фото: ТАСС

    В соответствии с летной программой, начиная с 14:00 по местному времени (13:00 мск) с программой выступали пилоты истребителя Tejas индийского производства.

    По предварительным данным, инцидент произошел в момент, когда пилот исполнял фигуру высшего пилотажа «Бочка».

    Над местом крушения поднимается столб черного дыма. 

    Как сообщили ВВС Индии, пилот разбившегося на Dubai Airshow самолета Tejas не успел катапультироваться и скончался. 

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС. 

    Ранее сообщалось, что на авиашоу ВВС в Индии из-за высоких температур и переполненности погибли 5 человек, еще 100 госпитализировали. 

     

    Теги:
    Самолет Дубай Крушение самолета Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают