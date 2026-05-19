Самолет приземлился в кусты в Алматинской области: начато расследование

Легкомоторный самолет приземлился в кусты вдали от аэродромов в Алматинской области. По данному факту начали расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видеокадры с места происшествия появились в соцсетях. В ролике видно, как легкомоторный самолет летит низко над землей, а затем приземляется в неустановленном месте.

На другом видео очевидцы отмечают, что происходящее снято в районе Талдыбулак — Каракемер в Алматинской области. К сведению, вблизи происходящего аэродромы не расположены.

В Министерстве транспорта РК в ответ на запрос корреспондента редакции Kazinform пояснили, что начали расследование по данному факту.

— Авиационное событие с воздушным судном Ан-2 (регистрационный номер UP-A0091) классифицировано, как авиационное происшествие без человеческих жертв (авария). Департамент по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта Республики Казахстан проверит все обстоятельства. В настоящее время на место авиационного происшествия с целью установления фактических обстоятельств направлен сотрудник департамента, — сообщили в Министерстве транспорта РК.

