Самолет президента Венесуэлы конфисковали в США

Самолет Dassault Falcon 900EX, использовавшийся президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, был признан «нелегально вывезенным» из США и конфискован в Доминиканской Республике, передает агентство Kazinform со ссылкой на «Голос Америки».

Теперь он транспортируется во Флориду по запросу американских властей из-за нарушения санкций.

Министерство торговли США утверждает, что самолет был незаконно приобретен через подставную компанию и тайно вывезен из США, нарушив санкции и экспортные законы. Помощник министра по соблюдению экспортных правил Мэтью Аксельрод подчеркнул, что любые самолеты, незаконно приобретенные в США для санкционированных чиновников, будут выявлены и возвращены.

Самолет, зарегистрированный в Сан-Марино, использовался Мадуро для поездок в Гайану и Кубу, а также участвовал в обмене заключенных в Карибском бассейне. Генеральный прокурор Меррик Гарланд отметил, что самолет был вывезен для использования Мадуро и его союзниками.

По данным представителей Белого дома, это шаг к обеспечению последствий для Мадуро за его злоупотребления. Ранее самолет был зарегистрирован в США и принадлежал компании Six G Aviation из Флориды. В конце 2022 – начале 2023 года, соратники Мадуро использовали подставную компанию для покупки самолета за 13 миллионов долларов и вывезли его в Венесуэлу в обход американских санкций.