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Самолет незаконно пытались доставить из России в Казахстан

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
25 Апреля 2023, 05:21
Самолет незаконно пытались доставить из России в Казахстан

ОМСК. КАЗИНФОРМ - Незаконный вывоз двухместного легкомоторного самолета в Казахстан пресекли омские таможенники. Авиатехнику пытались вывезти из России без разрешительных документов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Сибирского таможенного управления (СТУ).

Омские таможенники не пропустили через границу самолет, который приобрёл житель Павлодара.

«Нарушение было выявлено мобильной группой таможни, остановившей для проверки фургон в районе пункта пропуска Ольховка. В прицепе таможенники обнаружили воздушное судно малой авиации российского производства. Вес самолета, который планировали доставить получателю в Павлодар, составляет 300 кг, а стоимость – 3,4 млн рублей. Необходимые для вывоза товара документы перевозчик таможенникам предоставить не смог», - сообщили в отделе по связям с общественностью СТУ.

В связи с выявленным нарушением вывоз самолета был запрещен. Транспортное средство с товаром возвращено в Российскую Федерацию.


Фото: Сибирское таможенное управление


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