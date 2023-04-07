Самолет FlyArystan совершил вынужденную посадку в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Самолет FlyArystan, выполнявший рейс по маршруту Актау - Шымкент, совершил вынужденную посадку в Алматы по причине ремонтных работ на взлетно-посадочной полосе аэропорта в Шымкенте. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным компании, по прилете в Алматы во время высадки пассажиров 15 человек отказались покидать борт, в связи с чем сотрудники наземной службы были вынуждены вызвать ЛОВД (линейное отделение внутренних дел).

«Причина задержки рейса, в данном случае, произошла не по вине и вне контроля авиакомпании. Несмотря на отсутствие вины авиакомпании, мы предоставили пассажирам рейса KC7578 Актау - Шымкент горячее питание и прохладительные напитки… По прилете в Алматы во время высадки пассажиров 15 человек отказались покидать воздушное судно, в связи с чем сотрудники наземной службы были вынуждены вызвать ЛОВД», - сообщили в пресс-службе FlyArystan.

Рейс КС7578 Актау - Шымкент, вынуждено приземленный в Алматы, вылетел в Шымкент вечером 6 апреля в 23:02 по местному времени.