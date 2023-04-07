Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Самолет FlyArystan совершил вынужденную посадку в Алматы

Еламан Турысбеков
7 Апреля 2023, 11:20
Самолет FlyArystan совершил вынужденную посадку в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Самолет FlyArystan, выполнявший рейс по маршруту Актау - Шымкент, совершил вынужденную посадку в Алматы по причине ремонтных работ на взлетно-посадочной полосе аэропорта в Шымкенте. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным компании, по прилете в Алматы во время высадки пассажиров 15 человек отказались покидать борт, в связи с чем сотрудники наземной службы были вынуждены вызвать ЛОВД (линейное отделение внутренних дел).

«Причина задержки рейса, в данном случае, произошла не по вине и вне контроля авиакомпании. Несмотря на отсутствие вины авиакомпании, мы предоставили пассажирам рейса KC7578 Актау - Шымкент горячее питание и прохладительные напитки… По прилете в Алматы во время высадки пассажиров 15 человек отказались покидать воздушное судно, в связи с чем сотрудники наземной службы были вынуждены вызвать ЛОВД», - сообщили в пресс-службе FlyArystan.

Рейс КС7578 Актау - Шымкент, вынуждено приземленный в Алматы, вылетел в Шымкент вечером 6 апреля в 23:02 по местному времени.


Алматы   Происшествия   Транспорт   Авиация  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Новые лаборатории открыли в карагандинском университете
Новые лаборатории открыли в карагандинском университете
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане