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    13:27, 27 Май 2025 | GMT +5

    Самолет Boeing-777 экстренно приземлился в Актобе — один из пассажиров скончался

    Самолет Boeing-777 авиакомпании Nordwind Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Актобе из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, который впоследствии скончался, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Международный аэропорт Актобе
    Фото: Международный аэропорт Актобе

    По словам председателя правления АО «Международный аэропорт имени Алии Молдагуловой» Дастана Малиева, пассажиров с борта не высаживали.

    — Сегодня примерно в 12:35 самолет летевший по направлению Екатеринбург — Сочи приземлился в аэропорту Актобе. Причиной стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров на борту. На данный момент он скончался. Причину смерти установят врачи. Самолёт Boeing-777 авиакомпании Nordwind Airlines всё ещё находится в аэропорту Актобе. Сейчас решается вопрос: останется ли тело пассажира здесь или его заберут. После этого самолёт продолжит рейс. Пока неизвестно, когда именно он вылетит — решение примет экипаж. Пассажиры остаются на борту, их не высаживали, — сообщил Дастан Малиев.

    Ранее мы писали, на каком этапе находится расследование крушения самолета близ Актау.

    Теги:
    Авиация Регионы Актобе Происшествия Актюбинская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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