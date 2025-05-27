Самолет Boeing-777 экстренно приземлился в Актобе — один из пассажиров скончался

По словам председателя правления АО «Международный аэропорт имени Алии Молдагуловой» Дастана Малиева, пассажиров с борта не высаживали.

— Сегодня примерно в 12:35 самолет летевший по направлению Екатеринбург — Сочи приземлился в аэропорту Актобе. Причиной стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров на борту. На данный момент он скончался. Причину смерти установят врачи. Самолёт Boeing-777 авиакомпании Nordwind Airlines всё ещё находится в аэропорту Актобе. Сейчас решается вопрос: останется ли тело пассажира здесь или его заберут. После этого самолёт продолжит рейс. Пока неизвестно, когда именно он вылетит — решение примет экипаж. Пассажиры остаются на борту, их не высаживали, — сообщил Дастан Малиев.