Самолет Air Astana вернулся в Алматы из-за неисправности

Об инциденте рассказали пассажиры в социальных сетях.

Как написал один из пассажиров в Facebook, вылет должен был состояться в 13:35, но через 20 минут после взлета в салоне раздались звуки и еще через несколько минут пилот объявил, что сработала сигнализация, возможно, из-за проблемы с шасси. Повторный вылет этим же самолетом назначили на 17:20. Пассажиры прождали в салоне около часа, затем пилот объявил, что технические службы не дают разрешение на вылет.

Пассажиров вернули в аэропорт, где они несколько часов ожидали информации.

- Информации ноль! Представители авиакомпании так и не появились, за них весь удар разъяренной толпы приняли девочки и парни на контроле в зоне вылета. Многие пассажиры от безнадеги пошли сдавать билеты. Через час появилась информация, что рейс все-таки будет, но... в 23:50 и самолетом FlyArystan! В итоге в самолет мы сели в первом часу. Минут 30 ждали пропавших пассажиров, потом минут 15 ехали на какую-то супер дальнюю взлетную полосу, - поделился мужчина.

В итоге, по словам пассажира, вылет состоялся только ближе к полуночи.

- Говорят, что месяц назад тоже были проблемы с шасси. И почему у национального перевозчика нет резервного борта, который в течение пары часов может прибыть в любой аэропорт страны, чтобы хотя бы репутация авиакомпании была почище? - добавил он.

В пресс-службе Air Astana прокомментировали ситуацию.

- Самолет Boeing 767 авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс KC641 Алматы – Астана 27 августа, был вынужден вернуться в аэропорт вылета по технической причине. Во время задержки пассажирам предоставили питание и напитки. Рейс был возобновлен спустя 11 часов на воздушном судне FlyArystan, - говорится в сообщении.

Напомним, 14 августа рейс Air Astana задержали из-за столкновения с птицей.





