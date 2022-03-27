Самолет Air Astana вернулся в аэропорт – в авиакомпании назвали причины
«Сегодня на борту Airbus А321, выполнявшем рейс КС 622 по направлению Нурсултан-Алматы, сработало оповещение об отказе одного из клапанов воздушного запуска двигателя, который в нормальных условиях применяется на земле. Для устранения данного сигнала, согласно инструкции, экипаж отключил отбор воздуха для системы кондиционирования», - говорится в информационном сообщении.
Начав снижение самолета, экипаж запустил вспомогательную силовую установку и подключил резервный отбор воздуха для системы кондиционирования. В процессе снижения разгерметизации салона не было, применение кислородных масок не потребовалось.
Экипаж информировал пассажиров о возврате борта в аэропорт вылета. Посадка произведена в штатном режиме. Пассажиры вылетели по маршруту на другом воздушном судне в 12:15 местного времени.
Как ранее сообщал Telegram-канал Комитета гражданской авиации МИИР РК, «сегодня в 07.43 часов утра произошёл возврат в аэропорт вылета г. Нур-Султан воздушного судна А 321 авиакомпании Эйр Астана, следовавшего по маршруту Нур-Султан-Алматы, по технической причине потери герметичности».