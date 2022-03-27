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    16:44, 27 Март 2022 | GMT +6

    Самолет Air Astana вернулся в аэропорт – в авиакомпании назвали причины

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Самолет авиакомпании Air Astana вернулся в аэропорт по техническим причинам. Подробности случившегося сообщили в пресс-службе компании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня на борту Airbus А321, выполнявшем рейс КС 622 по направлению Нурсултан-Алматы, сработало оповещение об отказе одного из клапанов воздушного запуска двигателя, который в нормальных условиях применяется на земле. Для устранения данного сигнала, согласно инструкции, экипаж отключил отбор воздуха для системы кондиционирования», - говорится в информационном сообщении.

    Начав снижение самолета, экипаж запустил вспомогательную силовую установку и подключил резервный отбор воздуха для системы кондиционирования. В процессе снижения разгерметизации салона не было, применение кислородных масок не потребовалось.

    Экипаж информировал пассажиров о возврате борта в аэропорт вылета. Посадка произведена в штатном режиме. Пассажиры вылетели по маршруту на другом воздушном судне в 12:15 местного времени.

    Как ранее сообщал Telegram-канал Комитета гражданской авиации МИИР РК, «сегодня в 07.43 часов утра произошёл возврат в аэропорт вылета г. Нур-Султан воздушного судна А 321 авиакомпании Эйр Астана, следовавшего по маршруту Нур-Султан-Алматы, по технической причине потери герметичности».



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