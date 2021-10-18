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    19:38, 17 Октябрь 2021 | GMT +6

    Самолёт Air Astana вернулся в аэропорт Алматы после вылета

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Самолет Air Astana вернулся в аэропорт Алматы после вылета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе авиакомпании сообщили, что 17 октября в 16:50 самолёт Embraer 190 Е2 авиакомпании Air Astana выполнял рейс Алматы - Нур-Султан. Посадка прошла в штатном режиме.

    «После замены самолёта пассажиры отправятся в пункт назначения в 21:50 по местному времени. Причиной возврата стала разница показаний индикатора путевой скорости командира и второго пилота. В данный момент ведутся технические работы для устранения возможной неполадки. Перед вылетом самолёт прошёл все необходимые проверки», - отметили в авиакомпании.

    Ранее также сообщалось , что самолет Air Astana, выполнявший рейс «Алматы-Актобе», вернулся в аэропорт Алматы по технической причине.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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