19:38, 17 Октябрь 2021 | GMT +6
Самолёт Air Astana вернулся в аэропорт Алматы после вылета
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Самолет Air Astana вернулся в аэропорт Алматы после вылета, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В пресс-службе авиакомпании сообщили, что 17 октября в 16:50 самолёт Embraer 190 Е2 авиакомпании Air Astana выполнял рейс Алматы - Нур-Султан. Посадка прошла в штатном режиме.
«После замены самолёта пассажиры отправятся в пункт назначения в 21:50 по местному времени. Причиной возврата стала разница показаний индикатора путевой скорости командира и второго пилота. В данный момент ведутся технические работы для устранения возможной неполадки. Перед вылетом самолёт прошёл все необходимые проверки», - отметили в авиакомпании.
Ранее также сообщалось , что самолет Air Astana, выполнявший рейс «Алматы-Актобе», вернулся в аэропорт Алматы по технической причине.