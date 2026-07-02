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    Самолет Air Astana не долетел до Астаны и вернулся в Алматы

    Самолет авиакомпании Air Astana, направлявшийся из Алматы в Астану, не смог сесть в столичном аэропорту и вернулся обратно, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Air Astana
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, речь идет о рейсе KC 641 по маршруту Алматы — Астана.

    — Из-за неблагоприятных метеоусловий в Астане и Караганде экипаж принял решение не выполнять посадку и вернуться в Алматы, — говорится в сообщении.

    Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение почти по всему Казахстану.

    Напомним, пассажиры рейса Алматы — Шымкент столкнулись с сильной турбулентностью из-за резкого ухудшения погоды. Самолет авиакомпании SCAT не смог приземлиться в Шымкенте и был направлен на запасной аэродром в Таразе.

    Самолет Авиация Астана Алматы
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор