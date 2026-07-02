Самолет Air Astana не долетел до Астаны и вернулся в Алматы

Самолет авиакомпании Air Astana, направлявшийся из Алматы в Астану, не смог сесть в столичном аэропорту и вернулся обратно, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, речь идет о рейсе KC 641 по маршруту Алматы — Астана.

— Из-за неблагоприятных метеоусловий в Астане и Караганде экипаж принял решение не выполнять посадку и вернуться в Алматы, — говорится в сообщении.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение почти по всему Казахстану.

Напомним, пассажиры рейса Алматы — Шымкент столкнулись с сильной турбулентностью из-за резкого ухудшения погоды. Самолет авиакомпании SCAT не смог приземлиться в Шымкенте и был направлен на запасной аэродром в Таразе.

