17 Июня 2022 17:45

Самокатчиков наказывают за езду по терренкуру в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы возмутились движением электросамокатов по «тропе здоровья». Они заявили, что люди пренебрегают запрещающими знаками и остаются не наказанными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Терренкур - это общее достояние города. Поэтому я дал поручение восстановить все знаки (запрещающие - прим.ред.). Мы сделаем мобильные постовые службы, поручение департаменту полиции дал, чтобы мы внимательно следили за соблюдением правил. Аким района будет держать на контроле этот вопрос», - ответил аким.

Глава департамента полиции Алматы Канат Таймерденов сообщил, что на территории терренкура знаки полностью восстановлены и усилены наряды полиции.

«Мы ежедневно минимум по три человека привлекаем к отвественности - это именно самокатчики. Там на самом деле в основном дети ездят, мы привлекаем их родителей», - заявил начальник ДП.

Ерболат Досаев добавил, что в городе депутаты и сотрудники акимата готовят предложение, связанное с регулированием движения самокатов.

«Пора навести порядок. Не только на территории терренкура, но и в целом в городе», - заявил он.

Ранее сообщалось, что скорость электросамокатов ограничат в Казахстане.



