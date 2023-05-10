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Самокатчикам не запретят ездить по проезжей части – пояснение МВД

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
10 Мая 2023, 11:17
Самокатчикам не запретят ездить по проезжей части – пояснение МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов отметил, что если гражданин достиг совершеннолетия и у него есть водительские права, то ему можно будет передвигаться по правой части дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Участились ДТП с водителями мопедов, самокатов, поэтому пришло время правового регулирования. У нас принцип «что не запрещено законом, то разрешено», поэтому принимаются нормативно-правовые акты в целях обеспечения безопасности пешеходов, самих самокатчиков и мопедистов», - сказал Марат Ахметжанов в кулуарах Мажилиса.

Он также ответил на вопрос журналистов, почему водителям электросамокатов не запретят передвигаться по проезжей части.

«Инфраструктура Казахстана сегодня не позволяет этого. У нас только 500 км велосипедных дорожек. Если ему есть 18 лет и он имеет водительское удостоверение, то только тогда ему можно будет с учетом шлема и светоотражающих знаков передвигаться по правой части дорожного движения», - сообщил глава МВД.

Ранее в МВД напомнили о правилах использования электросамокатов.


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