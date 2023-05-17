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Самокатчик погиб после столкновения с мотоциклом в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
17 Мая 2023, 11:40
Самокатчик погиб после столкновения с мотоциклом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ночью в Бостандыкском районе Алматы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием электросамоката и мотоцикла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Молодой человек в возрасте 18-25 лет, личность которого устанавливается, на электросамокате двигался по проспекту Сейфуллина в северном направлении. Поворачивая налево на улицу Политехническую, он допустил столкновение с мотоциклом под управлением гражданина А., 1994 года рождения, который следовал на юг.

«В результате ДТП водитель самоката скончался, мотоциклист был госпитализирован в одну из больниц города. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345 части 3 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы», - отметили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.


Алматы   ДТП   Происшествия   Транспорт   МВД РК  
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