Самокатчик погиб после столкновения с мотоциклом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ночью в Бостандыкском районе Алматы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием электросамоката и мотоцикла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Молодой человек в возрасте 18-25 лет, личность которого устанавливается, на электросамокате двигался по проспекту Сейфуллина в северном направлении. Поворачивая налево на улицу Политехническую, он допустил столкновение с мотоциклом под управлением гражданина А., 1994 года рождения, который следовал на юг.

«В результате ДТП водитель самоката скончался, мотоциклист был госпитализирован в одну из больниц города. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345 части 3 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы», - отметили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.