Самое главное условие для получения АСП назвали в Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов назвал главное условие для получения адресной социальной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самое главное условие для получения АСП – трудоспособные члены семьи должны работать и нести солидарную ответственность за свою семью. Мы будем им в этом помогать в виде обусловленной денежной помощи, когда мы единовременно выплачиваем АСП за несколько месяцев, чтобы он занялся каким-то личным хозяйством на подворье. И максимально использовать потенциал программы занятости, которая будет приоритетно ориентирована на безработных граждан из малообеспеченных семей», - сказал Биржан Нурымбетов на пресс-конференции в СЦК.

Он также рассказал об условиях, которые будут предложены получателям АСП в рамках социального контракта.

«Мы им предложим работу на открытых вакансиях, льготные микрокредиты, безвозвратные гранты, обучение новым профессиям. Сегодня мы уже вносим изменения в программу «Енбек» и предлагаем еще более льготные условия - увеличить срок микрокредитов с 5 до 7 лет, снизить номинальную ставку вознаграждения с 6% до 4%, снять ограничения по сумме микрокредитов без разделения на село и город, закрепить целевой индикатор для местных исполнительных органов по обеспечению занятости многодетных и малообеспеченных семей», - отметил глава ведомства.

По его словам, в случае, если трудоспособный член семьи отказывается от предложенной работы или мер занятости, то выплата будет прекращаться не только ему, но и всей семье.

«Это будет гарантированный соцпакет для детей из малообеспеченных семей. Пакет будет включать детское питание, гигиенические принадлежности, для детей школьного возраста питание в столовой, школьные принадлежности и возмещение расходов на проезд. Это будет гарантированный соцпакет, им будут обеспечиваться все дети из малообеспеченных семей», - добавил спикер.